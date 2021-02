Uomini e Donne, Pamela Barretta vittima di violenza in passato: "Timpano perforato, devo operarmi"

19 febbraio 2021 a

a

a

Una violenza che fa ancora male: Pamela Barretta, dama del trono over di Uomini e donne, ha raccontato ai suoi follower di avere un timpano perforato a causa di violenze subite in passato. E adesso, dopo alcune visite mediche, le è stato consigliato di operarsi per eliminare del tutto dei dolori che ancora sente. In alcune puntate precedenti della trasmissione di Maria De Filippi, era spesso venuto fuori l'argomento, ma la dama aveva sempre preferito non scendere nei dettagli.

"Cosa sono disposta a fare per un uomo". Proposta indecente a Maria De Filippi, choc su Canale 5: la vip pronta a tutto

Adesso ai suoi follower Paola Barretta ha raccontato di aver trovato il medico giusto e di essere quindi pronta a sottoporsi all'intervento chirurgico. Il suo, però, non è stato un percorso facile, a volte il dolore all'orecchio la teneva sveglia anche di notte. Il medico che la opererà l'ha rassicurata anche su un altro aspetto, importante per Pamela. Altri specialisti, infatti, le avevano detto che per l'intervento avrebbe dovuto tagliare i capelli, almeno sulla parte interessata. Il nuovo otorino, invece, l'ha tranquillizzata dicendo che non andrà a toccare minimamente i capelli.

"Le abbiamo detto di fingere". De Filippi spietata, il diktat a Gemma Galgani: il falsario demolito dietro le quinte

In attesa di questo importante intervento, però, la dama ha voluto mandare un messaggio a tutte le donne che la seguono. E infatti su Instagram ha scritto: "Il mio orecchio è vittima di violenza. Donne, non permettetelo mai, mai a nessuno. Io mi opererò, ma sono certa che il male fatto torna sempre tutto indietro. Ho molta fede e credo nella legge del karma. Quello che fai torna indietro, la cattiveria tornerà. Prima o poi chi fa del male riceverà del male".

"Non ce la puoi fare". Clamoroso, Maria De Filippi smaschera il "truffatore" in studio: il tizio fa una brutta fine

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.