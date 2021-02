Grande Fratello Vip, prima grana per Tommaso Zorzi: "Offeso da lui". Una pesante accusa in arrivo?

Francesco Fredella 22 febbraio 2021 a

a

a

Gian Maria Sainato, influencer e modello, è arrabbiato nero con Tommaso Zorzi. “Abbiamo fatto Riccanza insieme, eravamo amici. Nessuna storia tra noi, ma sono stato offeso da lui”, racconta. La rottura della loro amicizia dopo che il concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe detto, in una registrazione del programma: “Gian Maria? Perché è etero?”. Una frase che ha dato molto fastidio a Sainato. “Non ero dichiarato in quel periodo. Avevo storie con ragazze e lui non doveva permettersi di parlare della mia vita privata in televisione, senza che sapessi nulla”, racconta. ”Della mia omosessualità ne ho parlato successivamente in un’intervista su Vanity Fair”.

Televoto bloccato? Sospetti sulla de Grenet: "Autistico", la frase terrificante che le può costare la cacciata. Ora tutto torna...



Sainato non ha freni. Va già duro contro l'inquilino della casa di Canale 5. Non ha peli sulla lingua. “Sta giocando anche con Stefania Orlando. Si trova bene con lei, questo è vero. Ma non so se è amicizia vera, dopo sei mesi potrebbe esserci un rapporto tra loro. Non so fino a che punto, però, sia tutto vero”, tuona. E con Giulia Salemi? “Sono rimasto malissimo perché li vedevo sempre insieme a Milano. Spesso a molte feste. Non è vero che non si conoscevano affatto”, continua.

"Giulia Salemi incinta". A poche ore dalla diretta, una voce sconvolgente: "Stop al televoto", cosa sta succedendo?

Quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip Zorzi potrebbe rispondere alle accuse di Sainato. Che, con il suo aplomb inconfondibile, sgancia una bomba. Una vera miccia che esplode ad orologeria. Preparatevi, molto presto, ad un nuovo scontro. Magari Zorzi alle sfere da Barbara d’Urso e Sainato pronto a schiacciare il pulsante rosso. Ma potrebbe arrivare anche il colpo di scena. Chi può dirlo? Per adesso Gian Maria non fa sconti: “Non merita la finale. Ci sono persone che si sono comportate meglio di lui. Ad esempio c’è Dayane Mello”.

"Morto sul set, i fantasmi in casa". Terrore al GfVip, "cosa abbiamo visto": il racconto che sconvolge la casa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.