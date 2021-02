Striscia la notizia, Paola Ferrari e quel raptus di passione in tv "rimosso": baci e palpate bollenti

25 febbraio 2021 a

Pochi ricorderanno Paola Ferrari così scatenata e "al pepe". Striscia la Notizia rinfresca la memoria dei telespettatori dedicando la rubrica Fatti e rifatti, di suo già parecchio pepata, alla conduttrice della Domenica sportiva e 90° minuto mostrando alcuni dei momenti "cult" della sua carriera televisiva.

"Non è di certo una donna che sa tenere la bocca chiusa", scherza Ezio Greggio mentre il tg satirico di Canale 5, fondato e diretto da Antonio Ricci, rispolvera la partecipazione di Paola a Pechino Express, quando durante il viaggio in Africa si lascò andare a focosi e scenografici baci con Costantino Della Gherardesca. Seduti sul retro di un'auto decapottabile, travolta da un'insolita passione, la conduttrice si lascia pure palpare, con la mano di Costantino che dal ginocchio risale fino alla "zona Cesarini". Si scherza, nessun pericolo per il marito Marco De Benedetti: era solo spettacolo, dal momento che il simpatico Costantino è per sua stessa ammissione notoriamente "fuorigioco" dal punto di vista delle conquiste femminili (a Ballando con le stelle si era definito "omosessuale, ambientalista e impegnato"...).

Le sorprese però non sono finite, perché lo scanner-test rivela ritocchini molto sospetti al viso e alle labbra, ma con un aggiornamento straordinario. Anzi, una "notizia choc" per dirla alla Barbara D'Urso: "Sembra che le labbra si siano leggermente ridotte di volume, sono un poco più sgonfie". La differenza, chiosa Greggio, "è sottile".

