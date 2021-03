Meghan Markle accusata dalle ex assistenti: "Crudeltà emotiva e manipolazione"

03 marzo 2021 a

Meghan Markle accusata di bullismo. La duchessa di Sussex e moglie del principe Harry non sarebbe affatto una vittima del sistema mediatico britannico. Tutto l'opposto. Stando a quanto rivelato dal Times, infatti, la "cattiva" della situazione sarebbe sempre stata lei. L'ex attrice americana è stata accusata dalle sue precedenti assistenti, quelle che le erano accanto nei primi tempi nel Regno Unito. Diverse fonti si sono fatte avanti, preoccupate della narrativa che sta prendendo piede: quella che vede Harry e Meghan vittime del sistema.

A sostegno della tesi secondo cui Harry e Meghan sarebbero degli autentici bulli c'è anche una mail del loro ex segretario alla comunicazione, Jason Knauf. Nel 2018 aveva scritto al segretario privato del principe William, Simon Case, per dirgli che una delle assistenti di Meghan aveva intenzione di sporgere una denuncia per bullismo contro la duchessa. Alla fine, però, l'episodio finì nel dimenticatoio grazie all'intervento dei funzionari di corte. Adesso, quella che viene alla luce con l'inchiesta del Times è un'atmosfera di continua intimidazione psicologica, con le giovani assistenti di Meghan spesso ridotte alle lacrime.

Stando a quanto riporta il Times, una volta una di loro, nell'attesa di un confronto con la duchessa, confessò a una collega di "non riuscire a smettere di tremare". Un’altra ha addirittura parlato di "crudeltà emotiva e manipolazione" e un’altra ancora ha rivelato di essere stata "umiliata". Questo, quindi, spiegherebbe le numerose dimissioni delle assistenti della Markle qualche anno fa. I portavoce e gli avvocati della coppia hanno reagito alle rivelazioni dicendo che si tratta di una campagna di diffamazione contro di loro.

