Regina Elisabetta, "un discorso alla nazione" per distruggere Meghan Markle e Harry? Mossa brutale, senza precedenti

Il duello a distanza tra Meghan e Harry e la Regina Elisabetta va avanti. C'è grande attesa per la lunga e intima intervista che i duchi di Sussex hanno rilasciato all'amica Oprah Winfrey. Intervista che preoccupa molto Buckingham Palace e che andrà in onda sulla tv americana il 7 marzo alle 20 (orario Usa). La famiglia reale, infatti, non sa cosa la coppia abbia deciso di rivelare, né quanto sarà forte la tempesta che li travolgerà dopo l'intervista. Ecco allora che la Sovrana si prepara a controbattere.

La Regina Elisabetta, infatti, si rivolgerà alla Nazione con un discorso poche ore prima della messa in onda dell'intervista di suo nipote. Si tratta di un discorso registrato sul Commonwealth Day, la cui tradizionale festa quest'anno non si celebrerà a causa delle restrizioni dovute al Covid. Non è chiaro se la programmazione dell'intervento di Sua Maestà, in onda su Bbc One, sia stata studiata proprio per dare fastidio a Meghan e Harry. Di certo, però, si tratta di una gran bella coincidenza. Alcuni giornali britannici, come il Daily Mail, sostengono che lo staff della Regina abbia deciso la data della messa in onda del discorso tre settimane fa, quindi prima che esplodesse la notizia dell'intervista ai duchi di Sussex.

Ovviamente, però, la Regina Elisabetta non cambierà orari per fare un piacere al principe Harry e a sua moglie. Anche perché, vedendo le anticipazioni diffuse in tv, l'intervista alla coppia si preannuncia ricca di frecciate indirizzate alla Corona. Il Commonwealth Day, comunque, cade l'8 marzo. Quindi le opzioni per il giorno di diffusione del discorso della Sovrana erano due: o la vigilia del Commonwealth Day o il giorno stesso. Ecco perché c'è anche chi sospetta che probabilmente sia stata l'intervista a Harry e Meghan a essere stata piazzata in maniera strategica.

