Verissimo, Giulia Salemi in coppia con Pretelli? Il messaggio velenosissimo della suocera: "Dammi tempo che..."

La relazione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, la storia d'amore sbocciata a Cinecittà non sembra convincere proprio tutti. A partire dalla mamma dello stesso Pretelli, che fin dall'inizio ha espresso qualche dubbio sull'influencer italo-persiana. Adesso un post della signora su Facebook fa aumentare i sospetti. La madre dell'ex velino di Striscia la Notizia, infatti, ha pubblicato un detto napoletano: "Dicette ‘o pappice vicino à noce dammi tempo che te spertoso”.

La frase non è passata inosservata, anche perché il suo significato in italiano è: "Dammi tempo e troverò il modo di dimostrarti che ho ragione". E in molti hanno pensato che la signora si riferisse al rapporto del figlio con la Salemi. A sottolineare il possibile intento polemico del post è stata la gossippara del web Deianira Marzano. Lei ha fatto notare come la frase della madre di Pierpaolo sia comparsa sui social dopo che era stato diffuso il video di presentazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ospiti insieme a Verissimo, per un’intervista di coppia dopo l’uscita dal GfVip.

La madre dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip, insomma, non sembra aver messo da parte i suoi dubbi sulla Salemi, nonostante le tante difficoltà emerse nel corso del reality per il figlio Pierpaolo. La coppia, infatti, non ha avuto vita facile nel programma durante le prime settimane di conoscenza. Molti non hanno creduto alla loro storia, anche perché lui veniva da una "cotta" per un'altra concorrente, Elisabetta Gregoraci. E pare che proprio per quest'ultima facesse il tifo la mamma di Pretelli.

