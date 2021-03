Amici, "c'è l'accordo con Mediaset": voci clamorose su Tommaso Zorzi, trionfo alla velocità della luce

08 marzo 2021 a

È il personaggio del momento grazie alla vittoria al Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi continua a far parlare di sé anche dopo la fine del reality di Canale 5. I mesi di reclusione nella casa di Cinecittà, comunque, sono finiti e adesso tutti si chiedono cosa farà l’influencer milanese fuori dalla porta rossa. Sono in molti, infatti, ad avere intrapreso una nuova carriera dopo l'esperienza del Grande Fratello. Anche se per Tommaso i punti interrogativi sono ancora tanti.

Zorzi ha sempre detto, anche dentro la casa del GfVip, che il suo sogno sarebbe quello di lavorare in televisione come conduttore. E pare che, in un modo o nell’altro, ci riuscirà. Tra l'altro, ha dato prova delle sue doti di presentatore con il The Late Show, uno spinoff del reality di Alfonso Signorini. Stando a un’indiscrezione del Messaggero, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 potrebbe fare parte della giuria di Amici di Maria De Filippi, il celebre talent prossimo al serale.

Tra l’altro, proprio Maria De Filippi, il dicembre scorso, aveva ammesso di stimare molto Zorzi, aggiungendo di essere sicura che l’influencer avrebbe avuto un futuro roseo in tv. Resta da vedere se i desideri di Tommaso si avvereranno così in fretta e soprattutto come se la caverebbe in una veste totalmente nuova: quella di giudice. Per certo, in molti, quasi tutti, dopo ciò che si è visto nel reality condotto da Alfonso Signorini immaginavano un futuro di successo televisivo per Zorzi. Ma forse nessuno poteva pensare che quel successo sarebbe arrivato alla velocità della luce...

