Live-Non è la d'Urso, Pretelli la spara grossissima su Elisabetta Gregoraci: "Non sono scemo, lei...". La D'Urso lo censura, gelo in studio

Nonostante l'inizio di una nuova storia d'amore, Pierpaolo Pretelli non dimentica Elisabetta Gregoraci. Il finalista del Grande Fratello Vip, ospite a Live-Non è la d'Urso, è tornato a parlare della showgirl calabrese. Questa volta però difendendosi dalle accuse mosse da Patrizia Groppelli. L'opinionista da Barbara d'Urso ha lasciato intendere che il flirt nella casa più spiata d'Italia fosse a senso unico. Un'uscita, quella in diretta su Canale 5, che l'ex velino di Striscia la Notizia non ha preso bene: "Non è che sono scemo che vado avanti in un rapporto che non c'è. Dall'altra parte c'era, eccome se non c'era qualcosa. Poi che lei non abbia voluto è un altro paio di maniche. Io sono stato nel mio ed ho sempre rispettato".

Non è andata oltre però la conduttrice che - nota Ivan Rota per Novella 2000 - ha preferito sorvolare l'argomento. In studio infatti tema centrale era Giulia Salemi, attuale fidanzata di Pretelli nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sempre in una puntata di Live-Non è la d’Urso l'influencer milanese non ha voluto parlare con il suo ex Abraham Garcia, per rispetto di Pretelli. A quel punto è stato il ragazzo spagnolo a lanciare il sasso e poi nascondere la mano.

"Quasi come volesse far spaventare la Salemi - scrive Rota -, Garcia le ha detto si stare tranquilla e che non parlerà di 'quella cosa che c’è stata tra te e me”. Una frase che lascia troppo spazio all'immaginazione, tanto che lo stesso Pierpaolo è rimasto spiazzato da cosa “quella cosa" potesse significare. In ogni caso Pretelli ne è certo: "Tra me e Giulia è vero amore, il tempo lo dimostrerà". "Ho trovato una persona romantica come me finalmente - ha replicato a sua volta la Salemi - e la cosa più bella è che ridiamo insieme".





