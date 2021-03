Diletta Leotta e Can Yaman "pensano al matrimonio"? La soffiata di Signorini scatena Dago: "Cosa c'è dietro", allusione inquietante

10 marzo 2021 a

a

a

Prosegue la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman. Nonostante i più maliziosi credano a una messa in scena, l’attore turco avrebbe pensato al passo successivo. La coppia, è la soffiata pubblicata su Chi, sta prendendo casa a Roma e starebbe pensando al matrimonio. Addirittura la proposta di nozze sarebbe già arrivata e costringerebbe la conduttrice a lasciare la sua Milano. A far pensare che il matrimonio ci sia realmente è stato un aereo apparso nei cieli della Capitale e il cui striscione lasciava ben poco all'immaginazione. "Mi vuoi sposare?", si leggeva. Eppure ai fan questo non basta. Molti sarebbero rimasti delusi dal quello che definiscono "un amore pilotato". Lo stesso Dagospia rilancia la notizia delle nozze scrivendo: "Can Yaman ha capito che la soap con la Leotta funziona e ora ci raccontano di pensare al matrimonio".

"Le telecamere del GF Vip? Non un caso". Diletta Leotta e Can Yaman travolti dal sospetto: questi ci stanno fregando

La polemica si è alzata anche dopo lo scatto per San Valentino. L'immagine romantica - spiega Fanpage - è stata scattata in Costiera amalfitana sulla terra del ristorante Torre Normanna di Maiori con tanto di fotografi al seguito, bodyguard e parte del loro entourage. Scatti probabilmente destinati a qualche settimanale “se così non fosse risulterebbe comunque strano che sia le foto nel maneggio e sul lungomare di Fregene, condivise dalla Leotta sempre su Instagram, sia queste in Costiera amalfitana siano il frutto di un sapiente lavoro con le macchine professionali e gli esperti fotografi del mestiere“, aggiunge il sito scatenando le malelingue di un amore scritto ad hoc.

"Con Diletta Leotta un rischio troppo grosso". Can Yaman, la bomba dalla Turchia: la D'Urso è sotto choc

In effetti per Yaman non c'è periodo più florido. L'attore, che per la prima volta in tv è stato intervistato al Live-Non è la d'Urso, interpreterà Sandokan nella prossima serie televisiva. Si vocifera che abbia dovuto rinunciare all'Isola dei famosi proprio per vestire i panni del protagonista del romanzo più noto di tutti i tempi.

Diletta Leotta, passione selvaggia col turco: beccati così, occhio a queste foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.