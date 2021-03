Isola dei famosi, bordata contro Iva Zanicchi? Il vip nel mirino di Ilary Blasi, subito un ribaltone

Francesco Fredella 11 marzo 2021 a

Tommaso Zorzi torna in tv. Il vincitore del Grande Fratello Vip, secondo l’indiscrezione de Il Sussidiario, potrebbe arrivare all’Isola dei famosi. Infatti, ci sarebbe una trattativa in corso con il programma di Ilary Balsi, ma in qualità di opinionista. E che fine farebbero Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi? A quanto pare, se Zorzi dovesse accettare, allora potrebbe affiancare le due donne (magari con un ruolo da vera guest star). Ora, però, il vincitore del programma di Signorini non si sbilancia. Ma si vocifera che per davvero possa ricoprire quel ruolo. Se ne parla da giorni anche perché in una recente intervista aveva lasciato intendere che Mediaset stava pensando a lui per un ruolo televisivo.

Qualcuno ha ipotizzato ad Amici di Maria De Filippi (come giudice del serale). Sarà cosi? Zorzi si gode ancora la scia della vittoria di un reality che continua a far parlare nonostante sia finito. Infatti, lo show di Signorini ha lasciato il segno: oltre 40 puntate sempre al massimo dello share (non è mai andato sotto il 20%). Un vero record. Sarà cosi anche per l’Isola dei famosi? Lo sapremo fra pochi giorni, la partenza è prevista per lunedi 15 marzo. I “famosi” sono in quarantena. Si parla di un’edizione scoppiettante. Vedremo.

