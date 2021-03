Taylor Mega, schiaffo alla miseria: "Diceva che non avrei fatto nulla nella vita?". Si mostra così, la prof umiliata

Francesco Fredella 12 marzo 2021 a

Stavolta Taylor Mega, Influencer e imprenditrice di grido, gioca con i colori. E non solo. Lei, che tutti conosciamo, è un super personaggio da milioni di followers e visualizzazioni sui social (dove va fortissimo). Taylor si mostra con una Ferrari rosa in "pendant" con il suo abbigliamento. E in una Instagram Stories scrive: "La mia prof delle superiori diceva che non avrei mai fatto nulla nella vita. Guardami splendere con la mia nuova linea di abbigliamento fitness su una Ferrari rosa". Cala il gelo.

Infatti, Taylor - che è arrivata alla ribalta proprio grazie ai social, ormai va fortissimo: la sua linea di abbigliamento sportivo è diventata un brand. Come del resto gli allenamenti casalinghi che ha lanciato in piena Pandemia, e che hanno fatto registrare numeri da urlo sui social. Numeri alla mano, Taylor ha investito in un momento di contrazione del mercato senza temere la concorrenza.

Si è laureata a tutti gli effetti imprenditrice ed è una delle più richieste in tutto il mondo. Potrebbe tornare molto presto in televisione, ma non si sa quando. Tra le sue priorità, per adesso, c'è la svolta imprenditoriale. Taylor ha lanciato di recente "Mega fitness": si tratta di una nuova pagina imprenditoriale, che vede Taylor impegnata in prima persona con un forte investimento. Infatti, dopo un breve passato in televisione, dove ha praticamente conquistato tutti, Talyor si è rifugiata con i suoi collaboratori in questo nuovo progetto. A quanto pare sta già andando fortissimo. La Mega è pronta a spopolare con il suo Mega fitness e sembra che abbia già ricevuto migliaia di richieste di allenamenti. Ci dicono che è andata in tilt la sua direct.

