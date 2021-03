Amici, Arisa umiliata da Rudy Zerbi. "Allora sto lontano". Imbarazzante doppio senso, gelo in studio

15 marzo 2021 a

Raffica di (imbarazzanti) doppi sensi ad Amici 20 tra Arisa e Rudy Zerbi. La cantante abruzzese, giudice e insegnante di canto nello storico talent di Maria De Filippi su Canale 5, è tornata in studio dopo la settimana trascorsa al Festival di Sanremo, che l'ha vista intervenire in video-collegamento. E accanto al "nemico" Zerbi ripartono le scintille.

Nel daytime si esibisce Raffaele Renda, allievo e "cocco" di Arisa. A Rudy non piace, e lo critica apertamente sostenendo che il ragazzo sia troppo "freddo", che "non arrivi" come si dice in gergo, che non emozioni. "A me è capitato addirittura di avere reazioni fisiche mentre canta Raffaele", è la replica stizzita di Arisa, che contrattacca. "Tipo crampi allo stomaco? Allora ho paura a starti accanto se hai queste reazione fisiche mentre canta lui", è la battutaccia di Rudy Zerbi.

Poteva andare peggio, in fondo, potevano essere doppi sensi un po' più spinti soprattutto considerando le ultime "imprese" di Arisa (al secolo, Rosalba Pippa), che sui social ha pubblicato anche foto molto intime con décolleté in vista. A poco è valso il chiarimento di Arisa, che ha parlato di pelle d'oca dopo l'esibizione di Raffaele: in studio tutti hanno iniziato a ridere alle parole di Rudy,

Quando Arisa, per elogiare Raffaele, ha deciso poi di paragonare il ragazzo a Beyoncé, la star mondiale del moderno r'nb mescolato a soul, pop e hip hop (perlomeno per il modo in cui sta sul palco), Zerbi è letteralmente esploso, fingendo di lasciare lo studio: "Se lui è Beyoncé io allora sono Can Yaman!", Considerando la differente chioma del giudice e dell'attore turco di Daydreamer, è tutto dire. Ma Arisa non molla, e a Raffaele, che Zerbi definisce addirittura "telecomandato e senza emozione", regala un augurio: "Sei giovane. Spero tu possa fare ricredere quest’uomo".

