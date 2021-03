Isola dei famosi, Daniela Martani sbeffeggiata da Iva Zanicchi: "Se le finisce in bocca", gelo in studio

15 marzo 2021 a

Vegana talebana, no vax, contestatrice in genere. Daniela Martani è attesa al varco all'Isola dei famosi, e Iva Zanicchi l'ha già messa nel mirino convinta che l'ex hostess di Alitalia nonché concorrente del Grande Fratello è destinata a cedere su qualche sua convinzione, sotto i colpi dello stress e della fame in Honduras. Inserita perfidamente tra i burinos (gli altri concorrenti sono i rafinados), la Martani, attivista animalista agguerritissima, si è tuffata in mare per arrivare sulla terra ferma e la Zanicchi, opinionista in studio da Ilary Blasi in Italia e già in forma "mundial", si scatena: "Immagina se facendo un tuffo le arrivava un pesce in bocca, sveniva!", esclama mentre la Martani, Awed e Francesca Lodo arrancano in acqua.

Non a caso, la Blasi le aveva domandato se era tesa prima di buttarsi in acqua: "Non si è mai pronti però starò molto attenta a buttarmi. E’ una grande avventura per me". L'impressione è che il bello arriverà presto, e la Martani ci regalerà molte sorprese. O almeno è pronta a scommetterci la Zanicchi, caustica come sempre: "La signora vegana è contro tutto. Voglio vedere il momento in cui crollerà". Almeno a parole, l'unica condizione che potrebbe far decidere alla ex gieffina di abbandonare l'isola e il gioco e tornare in Italia sarebbe "la perdita di sonno", come anticipato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Vedremo se a fronte di tanta fatica psicofisica la vegana Daniela si accontenterà di mangiare solo riso bianco e bacche, senza ricorrere almeno a qualche tellina.

