Arisa e Andrea Di Carlo, lei chiama lui di notte e finisce in digrazia: "Mi sono fatta trascinare", il vero motivo della rottura

Il fidanzato l'ha mollata a mezzo stampa e Arisa replica alla stessa maniera, con una intervista al Corriere della Sera. Tra i due, che si sarebbero dovuti sposare a settembre, è precipitato tutto dopo l'ospitata della cantante abruzzese a Domenica In, da Mara Venier. "Non ha mai detto il mio nome", è l'accusa di Andrea Di Carlo, che a Oggi ha rivelato come Rosalba Pippa (questo il vero nome di Arisa) la sera stessa dell'intervista su Rai1 abbia dormito da lui ma che poi abbia preferito rincasare all'1 di notte, senza apparente motivo. La goccia che ha fatto traboccare il vaso. "Tra noi è finita", ha annunciato l'uomo, sottolineando come Arisa mancasse di reale "trasporto" nei suoi confronti.

Dalla Venier, la cantante reduce dal Festival di Sanremo era stata molto riservata sulla sua relazione, quasi sfuggente ed enigmatica, così come sulla domanda un po' inopportuna di Zia Mara sul suo ex, a cui secondo Di Carlo sarebbe ancora legata. Tra lacrime e silenzi, c'era chi ha iniziato a parlare di crisi strisciante tra i due già quel pomeriggio.

"Lui ha un lavoro molto impegnativo, una ex moglie, tre figli, e io ho accettato tutto - è lo sfogo di Arisa al Corriere -. Ma anche io ho una famiglia, ho mia sorella, la mia assistente, il mio staff. Faccio la cantante, ho un lavoro davvero impegnativo che lui deve saper accettare. Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi ‘o me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente". Anche il matrimonio, già fissato per settembre, sarebbe stata una scelta di Di Carlo, avventata. "Lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare". A venire meno dunque non è l'amore o la stima tra i due. Si tratta di un problema di "doppia velocità". "Lui si occupa del mondo televisivo e mi ha introdotto a lavorare in Amici e lo ringrazierò per sempre perché è un programma in cui mi sento bene. Per il resto sulla parte musicale io ho il mio staff, tante persone attorno a me. E lui non voleva ‘condividermi’ con nessuno". Lei lo avrebbe contattato telefonicamente nella notte, ricevendo però dal fidanzato un netto rifiuto a ricucire.

