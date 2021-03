Canzone segreta, Romina Power e la battutaccia contro Barbara D'Urso: gelo e imbarazzo a Rai1, gira voce che...

20 marzo 2021 a

Momenti di imbarazzo a Canzone segreta, quando Romina Power nomina una delle regine della concorrenza. Ospite dello show del venerdì sera di Rai1, condotto da Serena Rossi, l'ex moglie di Albano Carrisi è in studio per ricevere una sorpresa musicale. Davanti a lei, sul palco, ci sono Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nino Buonocore. Ma il vero spettacolo inizia questa volta in platea, dalla quale nel silenzio generale un fan le lancia un saluto urlando a pieni polmoni.

La 69enne cantante e attrice americana, divertita, si è girata stupita esclamando: "Chi è che parla?". Poi, quasi a scusarsi, ecco arrivare la frecciatina a Barbara D'Urso: "Non vedo nulla con tutte queste luci tipo quelle di Barbara D’Urso. Ti accecano". Il gelo in studio, dalla Rossi agli altri ospiti, è palpabile. Come ricorda il sito specializzato Gossipetv, tra Romina e Carmelita non sembra mai essere scoccato il classico "colpo di fulmine televisivo", con la Power che più volte ha disertato i salotti della D'Urso dove invece si è spesso seduta la sua rivale in amore, Loredana Lecciso, con cui come noto non scorre buon sangue.

La stessa D'Urso non ha mai nascosto le frizioni con Romina. Nel 2018, a Domenica Live, la conduttrice Mediaset aveva ammesso di aver invitato più volte nelle sue trasmissioni la Power ricevendo in cambio un costante rifiuto. Da parte di Barbara, stima e simpatia per la prima moglie di Al Bano, Non ricambiata, tanto da chiedersi pubblicamente "il perché?" di tanto astio. Di contro, il rapporto tra Romina e Mara Venier, che spesso l'ha ospitata a Domenica In, è fortissimo. Più chiaro di così...

