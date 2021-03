Ilary Blasi nella vasca senza veli e con lo champagne: la foto pazzesca scatena Francesco Totti, cosa gli esce di bocca

25 marzo 2021 a

Ilary Blasi ha postato su Instagram una foto che la ritrae senza veli nella vasca da bagno, reggendo nella mano sinistra una coppa di champagne. Non si è fatta certo attendere la risposta del marito, Francesco Totti, che ha spiazzato tutti rispondendo: "Quella era sicuramente acqua". La foto pubblicata dalla conduttrice televisiva è decisamente sensuale, tuttavia la Blasi mostra in modo elegante il più classico dei "tutto tutto, niente niente". Sono subito fioccati migliaia di like e commenti, tra i quali, come detto, anche quello dell'ex capitano della Roma, che risponde: "Quella era sicuramente acqua", aggiungendo alla fine del commento due emoticon di faccine che ridono.

Una frase ironica che non fa altro che rimarcare lo stretto legame amoroso che vige tra la supercoppia. Anche il commento del Pupone ha riscosso una valanga di cuoricini da parte dei fan nel giro di pochi minuti. Tra i commenti spunta anche una inaspettata considerazione della showgirl Elettra Lamborghini, che ha commentato "Bonaaa", corredando il commento con una faccina che sbava. Dopo essere stata positiva al Covid per un paio di settimane, la Lamborghini ha ora registrato il tampone negativo e può finalmente tornare nel suo ruolo di opinionista dell'Isola dei Famosi.

Nel frattempo, la conduttrice del programma, Ilary Blasi si divide tra Roma e Milano, dove conduce due volte a settimana (il lunedì e il giovedì) dagli studi Mediaset l'Isola dei Famosi . In queste prime puntate di conduzione, la Blasi si è resa protagonista di un paio di gaffe clamorose durante la diretta che sono diventate immediatamente virali. La più clamorosa ha visto la showgirl confondere "palapa" con "patata". Dopo aver pronunciato erroneamente l'espressione "vi faccio entrare nella...", la Blasi ha abbassato lo sguardo con giustificato imbarazzo. Nello studio sono subito partite fragorose risate, che hanno presto risollevato la conduttrice. I fan sui Social hanno non si sono tuttavia lasciati scappare l'occasione di ironizzare la gaffe.

