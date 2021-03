Uomini e Donne, lite Gemma contro Tina: in studio succede di tutto e spunta Kikò Nalli...

Francesco Fredella 30 marzo 2021 a

Lo scontro a Uomini e Donne è garantito. Sempre. Ma stavolta, durante la puntata, c’è qualcosa in più: Tina Cipollari si lascia andare a confessioni inedite. Tutto avviene durante la lite con Gemma Galgani, che da poco è tornata a sorridere con l’arrivo di Sirius (il giovane marinaio che l’ha corteggiata lo scorso anno). Spunta un racconto inedito, con nuovi dettagli dell’amore, oggi finito, con Kikò Nalli (uno dei parrucchieri più bravi al mondo) Quella storia d’amore era nata proprio negli studi di Uomini e Donne.

Tina accusa Gemma. Botta e risposta, replica su replica. Show garantito. “Non è vero che sono andata in televisione a cercare l’amore in tv. E’ vero che ho incontrato Kikò in questo studio, ma lui non era venuto a corteggiare me ed io non ero sul trono a cercare l’amore. E’ stato un colpo di fulmine”, ribadisce Tina. “Ci siamo innamorati, ma non ho fatto come lei. Uno mi è capitato, ci siamo sposati, con quell’uomo ho fatto tre figli e poi è finita, ma non sono stata qui dieci anni ad elemosinare un uomo. Quello che è nato tra me e il mio ex marito Kikò Nalli è nato mentre io ero seduta qua e lui al posto di Nicola (Vivarelli). E’ stata una storia importante, un matrimonio durato quasi 18 anni, ma non ero venuta a cercare l’amore in tv”, puntualizza la storica opinionista di Uomini e donne.

In effetti, Gemma da quasi un decennio è un volto inossidabile di quel programma: l’amore, a quanto pare, non è riuscita mai a trovarlo. Sono passati del tutto i tempi trascorsi con Giorgio Manetti (il gabbiano), che - dopo aver lasciato la tv - non ha mai fatto sconti. Manetti, anche in passato, ha attaccato Gemma dicendo di essere lì pronta a recitare una parte. Lei si difende. Il tempo passa. E l’amore non arriva. Mai.

