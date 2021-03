Arisa, una paparazzata clamorosa. Con chi l'ha beccata Signorini dopo la rottura con Andrea Di Carlo: ma davvero?

31 marzo 2021 a

Beccata in flagrante. Arisa, dopo l'intervista a Domenica In (con lacrime e crollo psicologico in diretta) e la crisi conclamata con il fidanzato Andrea Di Carlo e le foto in intimo e tacchi in camera da letto (che molti hanno letto come una "risposta" all'ormai ex) torna a far parlare di sé. L'autore tv aveva confessato a Oggi di aver mollato Rosalba Pippa (questo il nome della cantante abruzzese all'anagrafe) proprio la notte successiva alla sua intervista con Mara Venier, e a pochi giorni dalla fine del Festival di Sanremo.

I due si sarebbero dovuti sposare il prossimo settembre, poi il colpo di scena. Di Carlo accusa Arisa di non averlo mai nominato a Domenica In, in qualche modo di sminuire il loro rapporto e che per questo la loro storia è finita. Arisa risponde al Corriere della Sera, sostenendo che lei, a differenza del compagno, ama andare con i piedi di piombo mentre forse lui va un po' troppo veloce. E ora?





Il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha sguinzagliato i suoi segugi e i paparazzi hanno fatto centro, immortalando Arisa e Di Carlo di nuovo insieme e in atteggiamenti molto romantici e decisamente espliciti. E al dito di Arisa, si fa notare, è tornato anche l'anello di fidanzamento che aveva riconsegnato al compagno a "suggello" della rottura. "Rivedersi era necessario", è il commento sibillino e abbottonato di Di Carlo a Chi, molto simile a una doccia gelata: "Io ho preso la mia decisione ormai". Ma Arisa non sembra poi così convinta.

