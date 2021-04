Andrea Delogu, gossip-terremoto: "Ecco il suo ultimo flirt". Un pericolosissimo intreccio-vip: fuori i nomi

Francesco Fredella 01 aprile 2021 a

Si torna a parlare di gossip legato a Stefano De Martino e tutto, a quanto pare, potrebbe diventare virale nel giro di poche ore. Andiamo per gradi ed usiamo il condizionale: l'ex ballerino di Amici (che è tornato in giuria da Maria De Filippi) potrebbe avere un flirt con Andrea Delogu. Sono definiti, dagli addetti ai lavori, single d’oro’, dopo la fine dei rispettivi matrimoni. Da una parte De Martino, che dopo il ritorno di fiamma con l'ex moglie Belen Rodriguez è tornato single, dall'altra la Delogu che si è lasciata con l'attore Francesco Montanari. Strade divise, un percorso differente. Ora sono lontani. Ed allora spunta una voce che potrebbe avvicinare De Matino alla Delugu. Nulla di confermato dai diretti interessati, che restano in religioso silenzio.

Ma la spifferata sulla presunta e segreta love story arriva da Alberto Dandolo, che nella sua rubrica sgancia la bomba. "Ah saperlo", scrive. I due, però, sembra che si siano scambiati qualche like sospetto. Nulla di troppo strano. E' bastato tutto ciò per riaccendere i riflettori del gossip su De Martino? Pare di sì.

Belen, invece, dall'altra parte è legata ad Antonino Spinalbese, conosciuto per caso. Un vero colpo di fulmine. Ora aspettano una bambina e la famiglia si allarga. Belen, qualche settimana fa, era ospite di Maria De Filippi e De Martino - pochi giorni dopo - ad Amici. Quando sono arrivati Pio e Amedeo, che presto sbarcheranno in prima serata con uno spettacolo su Canale5, non sono mancate battutine al vetriolo (a quanto pare) che non ha gradito Belen Rodriguez.

