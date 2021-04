Amici, appostamenti sotto casa di Rudy Zerbi: "La situazione ora è preoccupante". Ore di angoscia, cosa rischia

01 aprile 2021 a

Rudy Zerbi assalito dai fan di Amici. Il professore del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha infatti raccontato di assistere a diversi appostamenti sotto casa sua. Spesso addirittura si ritrova con dei veri e propri concerti sotto al balcone a qualsiasi ora del giorno e della notte. Quello che va per la maggiore è Sangiovanni, ma qualche sera fa i fan hanno cantato anche canzoni di Ibla. Stamattina, 1 aprile, è accaduto di nuovo, le fan si sono precipitate sotto il terrazzo di Zerbi e hanno cantato di nuovo. “La situazione comincia a farsi preoccupante”, ha scritto in calce al video da lui stesso rilanciato su Instagram. Ma la preoccupazione lascia sicuramente spazio al divertimento anche se non tutti i telespettatori sono convinti delle "sorprese" dedicate al professore.

C’è infatti chi non approva l’andare sotto casa di qualcuno ripetutamente e chi invece incoraggia le due ragazze (in quanto sembrerebbero due ragazze a presentarsi abitualmente) a farlo ancora. Le due, spiega Gossip e Tv, si limitano a rimanere ferme in macchina e a cantare le canzoni dei cantanti di Amici. Nulla di così grave, tutto per ora è sotto controllo. Incentivate dal pubblico le giovani sembrano non avere alcuna intenzione di mollare l'osso.

Anzi, gira voce che le due possano allargare anche il loro repertorio. Forse nell'invano tentativo di strappare una foto o un saluto dallo stesso Rudy. La speranza infatti è quella che il professore un giorno scenda di casa per incontrarle, o almeno chiamarle dal balcone. Tanto ormai che si sia accorto di loro è risaputo, non resta che incontrarle e ringraziarle.

