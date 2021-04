Isola dei famosi, Ilary Blasi contro Elisa Isoardi: "Basta scuse finte, chi fa il teatrino". Gelo in diretta

01 aprile 2021 a

Teso confronto all'Isola dei famosi tra Ilary Blasi, conduttrice, ed Elisa Isoardi, concorrente. Si discute di Awed, lo youtuber ai ferri corti con Gilles Rocca. Mentre Roberto Ciufoli e Francesca Lodo sottolineano il cambio di atteggiamento del giovane naufrago, molto più "morbido" nei confronti del gruppo, la Isoardi tace e ascolta in silenzio. E qui interviene a gamba tesa dall'Italia la padrona di casa: "La tua è strategia?", domanda brutale la Blasi alla Isoardi.

In Palapa lo scambio di vedute tra Awed e gli altri è acceso. "E’ stata una settimana particolare, ho capito tanti miei errori e sono qui per chiedere scusa a tutti", ha esordito il napoletano. Disponibile la Lodo: "Vorrei dare una possibilità a Awed nonostante abbia usato parole forti nei miei confronti, credo che sia una bellissima persona". Meno Ciufoli: "A me non è piaciuto ciò che hanno fatto Vera e Awed nella scorsa puntata, aspetto di vedere il comportamento futuro se ci sarà". Non pervenuto, come detto, il pensiero dell'ex conduttrice della Prova del cuoco, a cui la Blasi domanda: "Volevo capire perché te ne sei stata da parte".

Chiamata in causa, l'ex compagna di Matteo Salvini usa toni molto duri: "No, la mia non è strategia. Basta con queste scuse finte". Non a caso, confessa di aver sbagliato a mandare in nomination Miryea Stabile, ex Pupa e Secchione, arrivata al televoto proprio con Awed: "Mi sono pentita di averla nominata. E’ una ragazza sempre allegra con tutti e collabora". "E’ il tuo pentimento questo?", chiede ancora la Blasi: "Si vede chi fa il teatrino", è la lapidaria risposta di Elisa.

