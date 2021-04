Belen Rodriguez, "non è escluso". Fonti riservate: gira una voce-terremoto. Di Martino che dice?

Roberto Alessi 04 aprile 2021 a

In questo momento sono la coppia più bella del mondo. Lui, Antonino Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all'inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare. Non solo, ma è pazzo di lui pure Santiago, quella meraviglia di bambino che lei ha avuto da Stefano De Martino (pure lui non scherza). E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell'arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l'abito buono.

Altre nozze? - Dal 2010 Manuela Arcuri è fidanzata con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l'8 maggio 2014, ma già nel 2011 si erano sposati a Las Vegas, una roba segreta, forse mai registrata, ma ora, che la loro creatura ha dieci anni, hanno deciso di sposarsi per davvero ed è per me una bellissima notizia. Manuela è una ragazza d'oro, buona e per bene (con questo non vuol dire che non abbia vissuto) e merita tutta la felicità di questo mondo. Auguri!

Volta pagina - Mi assicurano ancora che Daniele Scardina, in arte, sul ring come pugile, King Toretto, ha una bellissima che vede e frequenta, ma evidentemente il ricordo di Diletta Leotta è ancora forte e ne ha parlato: «Spero sia felice... Ero innamorato». Daniele è un ragazzo ottimo (me lo dicono ancora i ragazzi di «Ballando con le stelle», dove ha partecipato come concorrente), bello, bravo, gentile, ed è pure un campione. Mo però basta: gira pagina, per sempre.

