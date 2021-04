Domenica Live, Barbara D'Urso chiama in studio Mara Venier: una bomba su Domenica In e Rai1

05 aprile 2021 a

La sfida di Barbara D'Urso a Mara Venier tocca vette inesplorate. Dopo la chiusura di Live Non è la D'Urso, Mediaset ha deciso di allungare Domenica Live, tornando alla formula originale del fortunato contenitore della domenica pomeriggio di Canale 5. Su Rai1, in contemporanea, c'è ovviamente Domenica In, trasmissione regina degli ascolti di una delle fasce a più alta percentuale di share della settimana. E la D'Urso ha pensato bene di scompaginare le carte, prendendosi anche una piccola rivincita.

"Signore e signori, in esclusiva mondialmente choc, Mara Venier", annuncia con un sorriso Carmelita. Si apre il sipario e in studio entra proprio lei Zia Mara di bianco vestita. Qualcosa però non torna: è tutto in diretta, come fa la signora di Rai1 a essere contemporaneamente dalla concorrenza? Presto detto: si tratta di Emanuela Aureli, brava imitatrice di casa a Mediaset.



Tra i telespettatori che commentano il programma in tempo reale, c'è chi sospetta che si tratti di una piccola vendetta della D'Urso nei confronti della Venier, che poche settimane fa aveva ospitato a Domenica In una clamorosa imitazione della stessa Barbarella, ad opera di Vincenzo De Lucia. A scansare equivoci e polemiche, però, ci aveva pensato la D'Urso, in settimana, pubblicando una foto-dedica insieme a Mara, ricordando le grandi risate insieme al telefono quando entrambe lavoravano per il Biscione e celebrandola come la regina della domenica pomeriggio, consegnandole di fatto la palma della vittoria degli ascolti e auto-definendosi "una guerriera" in una lotta tra la corazzata di Rai1 e la nave corsara di Canale 5.

