Isola dei famosi, Elisa Isoardi e la rissa con Tommaso Zorzi: "Ci siamo rotti le p***", "Stessa cosa tu", cala il gelo

Pepatissimo confronto a distanza all'Isola dei famosi tra Tommaso Zorzi, opinionista in studio, ed Elisa Isoardi, naufraga in Honduras. Parte il vincitore dell'ultimo Grande Fratello Vip, la freccia più acuminata al servizio della conduttrice Ilary Blasi: "E’ veramente noioso vedere delle clip che siete carichi a pallettoni e poi venite qui in diretta a far venire il latte alle ginocchia. Ci siamo rotti le pa***", rimbrotta a muso duro la Isoardi e Gilles Rocca.

Sempre attento alle "dinamiche" del gruppo, in grado di creare azione e polemiche, Zorzi si è rammaricato per l'eliminazione della divisiva Daniela Martani, vegana talebana e no vax arrivata subito ai ferri corti con Rocca, e per il motivo opposto contesta la condotta dei "paciosi" Elisa e Gilles. Ma l'ex conduttrice della Prova del cuoco non ci sta e risponde per le rime, andando sul personale. "Stessa cosa che facevi tu al GF Vip". Bella bordata, a cui Zorzi non sa come replicare, visibilmente spiazzato.

E nel frattempo, dando di fatto ragione a Zorzi, Gilles Rocca fa subito il pompiere e chiarisce lo screzio avuto con la Isoardi: "Abbiamo anche parlato, ma non ci siamo capiti. Ho visto che quando Daniela stava esplodendo nei miei confronti, lei da dietro le diceva di dirlo. Avevo capito che fosse un’imbeccata. Ci si può anche sbagliare. Anche una piccola cavolata può farti perdere la bussola, qui sull’Isola". Esattamente quello che sperano di vedere, dall'Italia, la Blasi e Zorzi. Ma la Isoardi va per la sua strada: "Non mi servono le strategie. Non ho bisogno di questo".

