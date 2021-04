Isola dei famosi, Valentina Persia travolta dal dramma. "Un dolore tremendo, che toglie il respiro". Il lutto che le cambia la vita

10 aprile 2021 a

a

a

La comica romana Valentina Persia è senza ombra di dubbio una delle grandi protagoniste dell'Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Dietro i sorrisi e le battute fulminanti, e un carattere volitivo che la avvicina un po' alla grillina Paola Taverna, soprattutto nello stile irruente da "popolana verace" con cui travolge i naufraghi che non le vanno a genio (ad esempio, Vera Gemma), c'è però una vita "reale" segnata da un gravissimo lutto.

"Depressione, la paura di non farcela". Valentina Persia, un momento drammatico: paura all'Isola dei Famosi

"Ha conosciuto da vicino il dolore. Quello vero. quello che ti toglie il respiro", spiega il fratello Paolo in una intervista al settimanale di gossip televisivo DiPiù. Il riferimento è alla tragica morte del compagno Salvo, amore di una vita nonché padre dei suoi due figli. La Persia e il compagno si erano conosciuti 12 anni fa e la loro relazione è durata solo 4 anni, a causa della scomparsa prematura dell'uomo, che soffriva di problemi cardiaci, a soli 41 anni. "È stato un colpo devastante, durissimo", sottolinea sempre il fratello, ricordando come la Persia non sia mai riuscita a superare quel dolore, potendo semplicemente conviverci.

Elisa Isoardi, sogno proibito in Honduras. "Potrebbe essere mio figlio". Tam tam impazzito: indiscreto molto intimo e piccante sull'Isola | Guarda



Il lutto devastante ha coinciso anche con la lontananza dalla tv e dal mondo dello spettacolo in generale della comica lanciata a metà anni 90 da Pippo Franco nello show La sai l'ultima?. Ora, il ritorno in grande stile. "Con l'Isola dei Famosi - è l'auspicio di Paolo - mia sorella ha la sua grande occasione per farsi conoscere dal grande pubblico e ottenere finalmente il successo che merita".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.