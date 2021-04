La canzone segreta, sconcertante Belen Rodriguez: la gaffe davanti alla foto di suo padre. Gelo in studio, come è possibile?

10 aprile 2021 a

Gaffe clamorosa per Belen Rodriguez, ospite di Serena Rossi a Canzone Segreta, il nuovo programma in onda su Rai 1. La showgirl argentina, infatti, non ha riconosciuto il padre Gustavo. Quest'ultimo ha accompagnato con la sua chitarra la cantante Syria durante l'esibizione di Gracias a la vida, una delle canzoni del cuore della Rodriguez. Belen si è accorta del papà solo in un secondo momento, ammettendo di non averlo riconosciuto subito. Poi però non ha perso l'occasione di fare i complimenti a Gustavo per il suo talento e la sua bravura.

Nel corso della puntata, la Rodriguez ha rivelato anche perché ha deciso di chiamare la sua seconda figlia Luna Marie. In realtà a scegliere il nome Luna è stato Santiago, il primogenito di Belen, nato dalla relazione con Stefano De Martino. Il bambino, che ha adesso otto anni, non sarebbe affatto geloso per l'arrivo della sorellina. La showgirl, poi, ha voluto aggiungere Marie per dare un "tocco poetico" alla piccola in arrivo.

L'altra canzone segreta di Belen, poi, è Una lunga storia d’amore, il capolavoro di Gino Paoli. A cantarlo sul palco della trasmissione è stata Laura Chiatti, amica di lunga data della Rodriguez. L'ex modella argentina ha raccontato che si tratta della colonna sonora della sua relazione con Antonino Spinalbese, l'hairstyilist di 25 anni da cui Belen aspetta Luna Marie. "Antonino è l’uomo giusto per mia sorella. Lui le ha ridato fiducia nell’amore e in se stessa. Insieme sono perfetti”, ha rivelato Cecilia Rodriguez.

