Uomini e donne, Gemma Galgani crolla in studio: torna Sirius, lei ha una crisi di nervi drammatica. Gesto estremo?

Gemma Galgani in preda ad una crisi di nervi a Uomini e donne. Il ritorno di Sirius, ovvero Nicola Vivarelli, non lascia scampo alla dama torinese. Che è sulle spine, in preda alla disperazione. Nella puntata di oggi, 12 aprile, arriva la conferma: la dama piemontese potrebbe aver bisogno ancora del bel 26enne, che di professione fa il marinaio. Ma Gemma è sulle spine. Una vera crisi di nervi che la lascia senza parole perché non sa cosa fare. Lo scorso anno aveva avuto una frequentazione con Sirius, ma senza alcun risultato positivo: non c'è mai stato un bacio e solo tanti attriti. Resta, invece, un altro rebus: Tina Cipollari è ancora assente. Nessun pericolo Covid, ma ci penserà Gianni Sperti a rimpiazzarla.

Capitolo tronisti. Occhi puntati su Giacomo, che ha fatto un’esterna con Carolina. Lei sta entrando pian piano nel cuore di questo ragazzo, ma non mancano i disagi da parte delle altre corteggiatrici - che la vorrebbero allontanare dal programma. Poi c'è Massimiliano, che sarebbe indeciso tra Eugenia e Federica: le ha conosciute e le sta frequentando fuori dagli studi. Pare che ancora non sappia dove indirizzare il suo cuore. Infine, c'è Samantha: per lei non ci sono molti intenzionati a conoscerla. Una situazione strana, difficile ed inaspettata. E deve fare i conti anche con chi continua ad attaccarla senza mezzi termini. Di recente, anche Valentina Autiero (ex dama del programma di Maria De Filippi) ha pubblicato una Storia su Instagram che sembrerebbe dedicata a lei: "Quanta ipocrisia in questa ragazza". Sarà vero?

