Uomini e Donne, colpo di scena: torna Tina Cipollari. Svelate le ragioni della sua assenza: ma davvero?

Tina Cipollari è tornata. Un sospiro di sollievo per il pubblico di Uomini e donne, che in questi ultimi giorni aveva perso le tracce della famosa (e insostituibile) opinionista. Tina si è presentata in studio in forma, pronta - come sempre - ad argomentare su quello che accade a Uomini e donne. Di sicuro, però, il pubblico ha avuto abbastanza paura. Come mai di lei si erano perse le tracce?

Gemma Galgani ha salutato Tina. E ha subito colto la palla al balzo: “So che ti stai trasferendo a Torino. Quale bel quartiere hai scelto?”. La risposta spinosa non è mancata: “Non lo dico sicuramente a te”. Tra Tina e Gemma è andato in scena, di nuovo, uno scontro epocale. Ma il pubblico ha saputo, finalmente, cosa è accaduto alla famosa opinionista di Maria De Filippi. Nulla di grave, per fortuna.

Ma come mai Tina ha deciso di trasferirsi a Torino? Motivi di cuore? Lì poi, quasi sicuramente, avrà modo di incontrare molto spesso la Galgani, che è piemontese d’origine. Al rientro, durante le puntata, Tina ha continuato a “pizzicare” Gemma, che sembra essere intenzionata per davvero a instaurare un’amicizia con Sirius (il baby corteggiatore poco più che ventenne), che lo scorso anno aveva perso la testa per lei. Non c’è mai stato nulla, nemmeno un bacio. E Gemma, dopo aver sofferto per lui, ha deciso di chiudere definitivamente. Sarà realmente così?

