Isola dei Famosi, "strofinalo nel sedere": sconcertante consiglio di Iva Zanicchi contro la stipsi, dolore disumano

Piccoli problemi per Awed che durante la puntata del 15 aprile dell'Isola dei Famosi si confida con lo studio di Canale 5. Il naufrago - rivela in Palapa - ha "altri pensieri". Scontata la domanda di Ilary Blasi che presa dalla curiosità chiede: "Quali pensieri?". Presto detto: "Non vado al bagno da due settimane e mezzo". Nemmeno il tempo di finire che la conduttrice sdrammatizza: "E te credo amore mio col riso e cocco sai che bel tappo!". Ma tra le risate del salotto divertito, c'è Iva Zanicchi che invece prende sul serio la questione. L'opinionista sempre al fianco di Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi condivide un vecchio consiglio utile per combattere la stipsi.

"C’è un sistema antico che può essere che funzioni", esordisce di fronte ai concorrenti sbigottiti, "Non ridete che è vero". E poi il "segreto" contro la stipsi, male comune sull'Isola dove il cibo scarseggia. "Allora prendi un mazzolino di ortiche e te le strofini nel sedere. Stimola", dice la Zanicchi, mentre Ilary Blasi scoppia a ridere. La cantante però precisa: "Sembra una battuta, ma funziona. Provate". Anche se, con discreta evidenza, strofinarsi ortiche sul sedere potrebbe causare dolori lancinanti...

Oltre alla stipsi però quest'edizione deve fare i conti con un po' di sfortuna. Dopo Beppe Braida costretto a lasciare, anche Elisa Isoardi è costretta a mettere fine alla sua bella esperienza. Tutta colpa di un infortunio che l'ha molto spaventata e per nulla da sottovalutare. "Ho pensato al peggio - ha spiegato in puntata -. C’era tanto vento e un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha colpito la sclera. Non vedevo più. E’ stata un po’ dura, ma il medico mi ha rassicurata". Insomma, grande paura e per qualche minuto ha temuto il peggio. A malincuore l'addio della conduttrice, volto di punta del programma al punto di venire elogiata anche dai quotidiani inglesi.

