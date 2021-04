Pierpaolo Pretelli a Domenica live con il figlio, "Deve valutare lui": le parole pesantissime della ex Ariadna Romero

19 aprile 2021 a

a

a

La decisione di Pierpaolo Pretelli di portare il figlio Leonardo a Domenica Live non è piaciuta a diversi telespettatori. In molti hanno criticato il fatto che il piccolo abbia dovuto guardare dei video sulla nuova storia d’amore del padre con Giulia Salemi in televisione. A parlare di questa ospitata è stata anche la madre del bambino, Ariadna Romero. Quest'ultima, ex compagna di Pretelli, ha innanzitutto condiviso - attraverso storie Instagram - il post di una telespettatrice, che si è detta sconvolta per come il piccolo sia stato messo di fronte a una situazione così delicata in tv.

Pierpaolo Pretelli si presenta con il piccolo Leo. Ma qualcosa va storto, panico dalla D'Urso

Poi la Romero si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social, dicendo che le dinamiche familiari dall’esterno possono essere valutate con leggerezza. Parlando poi della scelta del suo ex compagno di portare il figlio in tv, consapevole del fatto che si sarebbe parlato della sua nuova love story con la Salemi, ha spiegato: "Leo ha due genitori, Pier è l’altro e ha parità di diritti su di lui. La sua relazione è una cosa sua che deve valutare lui e anche il modo di gestirla con Leo".

"MI ha fatto provare il mio primo orgasmo". Giulia Salemi e Dayane Mello sotto le lenzuola: dettagli intimi

La Romero, insomma, ha deciso di non ostacolare la decisione presa dall'ex velino di Striscia la Notizia. Per lei, infatti, è importante che il bambino veda i suoi genitori andare d'accordo: "Dal canto mio, se devo mettere sulla bilancia il fatto di fare una guerra con il padre perché non do il mio 50% di consenso per portarlo in trasmissione oppure farlo andare, vi dico che per me prevale la pace”. E infine questo messaggio: "L’amore genera amore, sempre".

"Ecco perché mi censuravano". Giulia Salemi, spunta un video da bollino rosso: Mediaset, ora si capisce tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.