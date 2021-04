Isola dei famosi, Ilary Blasi in diretta con un abito troppo spinto. Regia in tilt, cameraman impazzito

20 aprile 2021 a

Inizio in salita per Ilary Blasi all'Isola dei famosi. La conduttrice del reality di Canale 5 si presenta in studio con una mise decisamente sexy che manda in tilt la regia Mediaset, che "sbanda" clamorosamente. L'abitino aderente non mette solo in mostra le gambe di Lady Totti, ma uno spacco "strategico", discreto ma conturbante, lascia intravedere il décolleté "tagliando" il vestito dalla vita alla spalla sinistra. Il cameraman, forse accortosi in ritardo dell'audacia di Ilary, dopo una ripresa avvicinata stacca improvvisamente, allontanandosi. Effetto decisamente straniante, per chi guarda da casa.

Quando prendere la parola, la Blasi fa poi sorridere tutti con una delle sue simpatiche gaffe. Introduce gli opinionisti in studio, annunciandoli per nome: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e... "Tommaso Giorgi", inquietante mix tra Tommaso Zorzi e Brando Giorgi, l'ex naufrago costretto al ritiro e al rientro in Italia la scorsa settimana a causa di un probema all'occhio. Prontamente ripresasi, Ilary ha poi preso di mira il suo inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino: "Complimenti per la camicia, Massimiliano", Effettivamente, il look dell'ex campione del nuoto azzurro sembra una riedizione di quello hawaiano kitsch di Magnum PI.





Come se non bastasse, la conduttrice deve subito sedare le intemperanze di Ubaldo Lanzo, assai duro con Vera Gemma: "Attenzione alle parole, Ubaldo, che abbiamo appena cominciato". Se, come recita il proverbio, chi ben comincia è a metà dell'opera, allora per la Blasi si prospetta una lunga serata di passione e bucce di banana in agguato, disseminate tra la Palapa e gli studi Mediaset.

