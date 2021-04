Michelle Hunziker, un rovinoso disastro in questa foto: notate nulla di strano? "Scusate, non lo faccio più"

23 aprile 2021 a

Michelle Hunziker è stata "smascherata" su Instagram dai suoi follower. La showgirl infatti ha pubblicato sul suo profilo una foto ritoccata. Nell’immagine Michelle era in posa davanti ad una porta di legno con la piega appena fatta dal parrucchiere, il suo solito smagliante sorriso e un completo di Genny che metteva in mostra le sue forme perfette.

Ma i suoi follower si sono accorti che quel pancino era troppo piatto per una donna che ha avuto tre gravidanze. Quindi, tra chi metteva cuoricini e commentava la sua bellissima silhouettes c’era anche chi puntava il dito sul fotoritocco. Quindi la showgirl ha deciso di confessare e ha scritto: ”Forse mi era partito il ditino mentre la sistemavo“. E ancora: “Ecco la gallery con le foto del look non ritoccate e senza filtri! L’altra l’ho archiviata“. Dopodiché ha concluso con una battuta ai suoi follower: “Ammazza quanto siete sagaci e attenti. Mai più Facetune“. Insomma, addio filtri.

Solo qualche giorno fa sempre su Instagram la Hunziker ha parlato dei tratti "orientaleggianti" della figlia Aurora fornendo una possibile spiegazione: "Vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?", premette Michelle in una serie di stories insieme alla madre, Ineke, anch'essa con tratti che evocano l'Oriente. E dopo aver mostrato una foto di Aurora, figlia che Michelle ha avuto con Eros Ramazzotti, aggiunge: "Abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi". Quindi, riprende la Hunziker, "abbiamo nella nostra genetica l'Asia. Ecco perché Aury ha questi tratti",

