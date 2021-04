Isola dei Famosi, "la sua parte peggiore". Elettra Lamborghini mai così feroce, demolita Valentina Persia: "Cattiveria", scomode verità

24 aprile 2021 a

Elettra Lamborghini si sbottona sull'Isola dei Famosi. L'opinionista del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ne ha per tutti, soprattutto per Valentina Persia. L'imitatrice non è nuova ad accese discussioni con Fariba Tehrani. A volte per la Lamborghini anche ingiustificate: “Valentina ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, diciamo", ha ammesso senza mezzi termini a Oggi. Altro personaggio controverso dell'edizione 2021 è indubbiamente Gilles Rocca su cui l'opinionista si è detta altrettanto critica: "È un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”.

Quella di quest'anno è un'Isola dei Famosi all'insegna della sfortuna. La conduttrice ha infatti dovuto fare i conti con continui addii, chi per un motivo e chi per un altro. A non aiutare poi le divisioni interne al gruppo che negli ultimi giorni si sono evolute in un "tutti contro Fariba Tehrani". La mamma di Giulia Salemi è finita in nomination per l’ennesima volta. Finora il pubblico del reality l’ha sempre salvata, nonostante le opinioni negative che i vari naufraghi hanno sempre espresso su di lei. Questa volta però la poca simpatia nei confronti della donna sarebbe addirittura andata oltre.

Un amico della Salemi ha fatto una segnalazione su Twitter inerente una sorta di “complotto” che sarebbe in atto ai danni della donna. Il ragazzo avrebbe notato un dettaglio non da poco: tutti i naufraghi che hanno nominato Fariba hanno lasciato l’auricolare sulla sua foto per far capire al concorrente successivo chi era stato votato. Sarà un caso? Non è dato sapersi, certo è che a seguire la sua teoria sono stati in tanti tra i telespettatori. La stessa Lamborghini non ha mai nascosto di essere inorridita di fronte ad alcuni atteggiamenti.

