Tommaso Zorzi, fucilata a sorpresa di Alfonso Signorini: "Meglio una pausa, così non si può fare"

“Se devo essere sincero, lo preferivo nella casa del Grande Fratello”: Alfonso Signorini boccia Tommaso Zorzi e il suo nuovo programma su Mediaset Play, Il Punto Z. “Gliel’ho anche detto, fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality. Così non ha fatto, la sua striscia, Il Punto Z, è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo”, ha spiegato il popolare conduttore in un’intervista al Fatto Quotidiano.

Secondo Signorini, comunque, il vincitore del Grande Fratello Vip ha talento, ma “ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”. Il conduttore non si è detto convinto nemmeno dell’altra attività in cui è impegnato Zorzi in questo periodo, quella di opinionista all’Isola dei Famosi, insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

A proposito del reality di Canale 5, in particolare, Signorini ha detto: “Penso che Ilary Blasi se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto. Cast e opinionisti? Il cast non è forse tra i più forti e tre opinionisti mi sembrano un po’ troppi”. Un giudizio sull'ex inquilino della casa del GfVip non proprio positivo, insomma. Pare, tra l'altro, che il fenomeno Zorzi in tv stia passando. Le sue presenze, infatti, non giovano agli ascolti tv. Il Punto Z, per esempio, sembra non andare oltre il 2%.

