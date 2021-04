Valeria Marini, "mi sono innamorata": bacio furioso in diretta tv, chi è il ragazzo per cui ha perso la testa

28 aprile 2021 a

Scatta la passione sull'Isola dei Famosi spagnola. Valeria Marini e Gianmarco Onestini, due dei protagonisti dell'ultima edizione di Supervivientes, si sono baciati. Lei, in realtà, non ha mai nascosto di provare un certo interesse per il fratello di Luca, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. All'inizio, Onestini non è sembrato per niente interessato. Adesso, invece, le cose sarebbero cambiate. Il bacio è scattato durante una conversazione sotto la luna, tra una risata e l'altra.

Poco prima di questo importante momento, la Marini si era sfogata con un'altra naufraga, rivelando di essere molto attratta da Gianmarco: "A me piace tantissimo perché ha un’energia incredibile. E’ proprio bello. Mi piace tantissimo, sono innamorata". La sua interlocutrice, allora, ha spinto Valeria a provarci, nonostante l'enorme differenza di età tra i due. E, a quanto pare, la showgirl non se lo è fatto ripetere due volte.

Dopo il bacio con Gianmarco Onestini, Valeria Marini ha trascorso una mattinata particolarmente felice sull'isola. In particolare, dopo essersi avvicinata a Gianmarco e a un'altra naufraga, ha confessato: "Io sono innamorata di questa bellissima Isola, ma anche di te Gianmarco. Sono felice di essere qua". E non è tutto. Perché poi la Marini ha anche dedicato una canzone a Onestini, un brano di Madonna, con l'obiettivo di farlo cadere definitivamente tra le sue braccia.

