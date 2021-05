Uomini e donne, Maria De Filippi contro Armando Incarnato: reazione furibonda, la situazione precipita

02 maggio 2021 a

Una "reazione furibonda". Le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e donne riferiscono di una Maria De Filippi che ha perso la calma con Armando Incarnato, letteralmente "ribaltato" in studio di fronte alle sue dame. Il tronista torna in trasmissione dopo qualche giorno di assenza e il clima si fa subito infuocato, visti gli intrecci amorosi che lo vedono protagonista. L'uomo infatti sta uscendo con tre signore contemporaneamente.

La prima dama è Patty, che secondo quanto riporta il blog specializzato e sempre informatissimo Isa e Chia riferisce di un incontro con Armando a cena in un albergo, al termine del quale l'uomo le avrebbe offerto di salire in camera. Nell'intimità, i due si sarebbero baciati "per un quarto d'ora" senza però, precisa Patty, "andare oltre". Quando il tronista viene a saperlo, chiede inquietato alla Dama cos'ha raccontato alla redazione e cosa dirà in studio, sconsigliandole di parlare del bacio. perché avrebbe "rovinato la conoscenza" con le altre Dame e lei "sarebbe passata per una facile".

Quando i due arrivano in studio, la situazione degenera. Lui nega il bacio e accusa Patty di essere stata sua "fidanzata" fino a 3 settimane prima, e di averlo tradito con un altro uomo, oltre ad avere un altro pretendente "in attesa". Di fronte ai toni particolarmente scortesi di Armando, spiegano Isa e Chia, la De Filippi sarebbe stata costretta a intervenire per riportarlo a più miti consigli, ricordandogli in modo molto brusco che dopo il bacio e l'incontro in camera la Dama può dire quello che vuole. "Io le credo - avrebbe spiegato la conduttrice - tu hai già mentito altre volte qui in studio quindi ti consiglio di dire la verità per evitare altre brutte figure".

