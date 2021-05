Avanti un altro, Paolo Bonolis imbarazza Anna Tatangelo: "Perché non con Luca Laurenti?"

03 maggio 2021 a

La proposta indecente di Paolo Bonolis ad Anna Tatangelo agita lo studio di Avanti un altro versione serale: "Tu e Luca Laurenti, insieme". Il conduttore romano è scatenato con la cantante ciociara, che in settimana ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ha raccontato nei dettagli la fine della sua storia con Gigi D'Alessio. Ora la testa di Lady Tata è tutta sulla musica e Bonolis, sapendolo, ci prova: "Tu e Laurenti al Festival di Sanremo! Perché non fare un brano? Vi potreste chiamare La bella e la bestia".

Le gag si sono susseguite a raffica. A una concorrente Bonolis domanda in che anno si svolse e da chi era condotto il Festival a cui la Tatangelo partecipò con il brano Ragazza di periferia. Risposte per la verità abbastanza scontate, visto il contesto: il 2005 e soprattutto lo stesso Bonolis. La concorrente però si mostra un po' dubbiosa e il conduttore la incalza simpaticamente: "Ma perché l’ha detto con quell’aria? Pensava che un cretino così non potesse condurre Sanremo?".

E quando la Tatangelo lascia lo studio, Bonolis trova il tempo e il modo di fare il simpatico, impagabile piacione: "Ma non è che per caso mi volevi dire qualcosa? Le donne sono criptiche", ha scherzato i titoli ora romantici ora sensuali della cantante. Evidentemente, non è solo la Bonas Miss Claudia Ruggeri a riuscire a "farlo lasciare andare", come confessato dalla stessa ospite fissa di Avanti un altro (che peraltro di Bonolis è cognata, visto che ha sposato il fratello di Sonia Bruganelli)

