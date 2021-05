Domenica Live, "Il principe Alberto è il padre di mia figlia": chi è la donna che terremota i reali di Monaco

03 maggio 2021 a

Terremoto tra i reali monegaschi. A Domenica Live, il programma di Canale 5 condotto da Barbara d'Urso, c'è una donna che dice di aver avuto una figlia dal principe Alberto. La signora si chiama Marisa e sostiene che sua figlia sarebbe il frutto di una relazione avuta con il principe durante un viaggio nel 2004 quando lui non era ancora sposato. Una certezza quella della donna che ha addirittura chiesto un test del dna la scorsa estate, senza però ottenere risposte. “Lavoravo in un locale e lì è iniziata la nostra storia - spiega Marisa sull'incontro in Brasile -. Siamo usciti la prima volta, poi lui doveva partire per New York, dopo è ritornato ed abbiamo fatto un viaggio insieme”.

I due erano molto giovani: "Non sapevo fosse Alberto di Monaco", ammette ricordando che all'epoca aveva solo 19 anni. Al momento delle presentazioni lui le avrebbe detto che era un avvocato del Canada e che era Eriki: "Siamo andati a Portogallo, a Lisbona, dove ho anche perso il passaporto". Lui avendole detto che era un avvocato diplomatico, le diceva che "poteva cambiare nome e mi ricordo di dettagli che mi diceva come ad esempio che aveva un telefono con cui poteva parlare anche in aereo". Nessun sospetto dalla donna che alle telecamere della d'Urso ammette che Alberto si comportava come se nulla fosse.

"Giravamo da soli con una macchina in affitto, guidava lui come una persona normale". La coppia sarebbe stata sia a Milano che a Monaco, dove "lui stava sempre da solo e io sempre in camera in albergo". Per l'occasione il principe l'avrebbe portata anche al Castello, senza però che lei sapesse che era suo. "Abbiamo continuato a sentirci telefonicamente fino a quando gli ho detto che ero incinta, poi lui è sparito". E ancora: "Gli ho detto che ero incinta e mi ha detto che non lo voleva, è sparito: per me è stata dura. Ho sofferto per nove mesi da sola senza neanche da mangiare". Finita qui? Neanche per sogno. Marisa si dice sconvolta per la scoperta inaspettata sulla vera identità dell'uomo: sapere che era il principe di Monaco "è stato uno choc". Ma la battaglia della donna è lunga: dopo le zero risposte sulla richiesta del dna, è in corso un’azione giudiziaria per l’accertamento della paternità.

