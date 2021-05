Matilde Brandi e il brutale tradimento del marito, dopo il Grande Fratello Vip vita ribaltata

04 maggio 2021 a

Dopo il Grande Fratello Vip, Matilde Brandi ha dato un taglio netto al passato. La ballerina e showgirl aveva rivelato in lacrime a Silvia Toffanin a Verissimo il dramma dei ripetuti tradimenti del compagno Marco Costantini, padre delle gemelle Sofia e Aurora. L'uomo avrebbe mollato la Brandi su due piedi, via sms. Nonostante la storia tormentata, Matilde ha ammesso la grandissima sofferenza per la fine della loro storia, che l'ha costretta a cambiare casa in fretta e furia. Dalla fine del GfVip, la 52enne romana non avrebbe più visto di persona l'ex.

Per il settimanale Di Più, la Brandi ora ha posato con orgoglio nella sua nuova casa, una bella villa romana su due piani, teatro perfetto per alcune delle tele realizzate dalla stessa showgirl, grande appassionata di pittura. Anche questo aiuta a ricominciare a vivere pienamente e lasciarsi alle spalle i dolori e i tormenti del cuore. Sofferenza doppia, perché l'ultimo tradimento, quello fatale, sarebbe avvenuto mentre lei era nella casa di Cinecittà, sotto i riflettori del reality condotto da Alfonso Signorini e poi vinto da Tommaso Zorzi. "Marco e io ci sentiamo spesso ma non ci siamo più visti. Ci sono rimasta male perché io credevo nella famiglia. Ho lottato con tutte le mie forze per tenere unita la nostra famiglia", ha spiegato lei, che nonostante tutto è rimasta legata alla famiglia di Costantini, vedendo spesso sia l'ex "suocera" sia la "cognata" (virgolettate d'obbligo, non essendosi i due mai sposati).

"Qualche corteggiatore ce l’ho - ammette ora la Brandi - , ma sono persone con cui mi limito a scambiare messaggi. Nulla di serio. Per ora non ho alcuna relazione. Non è facile per me, dopo 17 anni, buttarmi in una nuova storia. Io ragiono con la testa e il cuore e una persona deve piacermi molto prima che possa cominciare una nuova storia. Però sono pronta ad aprirmi a nuovi incontri". Auguri.

