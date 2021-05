Uomini e donne, Gemma Galgani o Tina Cipollari? "Che differenza c'è tra di loro", la cannonata (umiliante) di Gianni Sperti

Francesco Fredella 07 maggio 2021 a

a

a

I colpi di scena non mancano mai a Uomini e donne. Adesso è Gianni Sperti a svelare qualcosa di inedito in un’intervista sul nuovo numero del Magazine. Parla di tutto: da Tina Cipollari a Gemma Galgani. Ai raggi X passa tutta la sua vita nel programma di Maria De Filippi.

"Carne da macello". Uomini e donne, la tronista confessa: perché se n'è dovuta andare, un caso a Mediaset

La presenza della Cipollari è fondamentale per Gianni, che condivide con le anni ed anni di trasmissione. Sperti dice che quell’ironia di Tina è il valore aggiunto. E quando lei è mancata per via del trasloco la mancanza si è sentita. "Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime", racconta Sperti. Eppure non soni mancati momenti di tensione in passato, come è giusto che sia nella logica del contraddittorio. Hanno spesso opinioni diverse sul Trono Over. L’attenzione poi va su Gemma e Tina. "Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto", continua Sperti.

"Tu questo non puoi dirlo". De Filippi, la pazienza è finita. Accusa gravissima, ribalta il cavaliere: gelo in studio

Ma non è tutto. Parla anche del ritorno di Ida Platano ed è sicuro "che non commetterà più l’errore di uscire con Armando Incarnato" (da sempre in tendenza sui social). "È rinata e con gli occhi più sereni", dice l’opinionista.

Capitolo vita privata. Sperti non parla mai. Stavolta fa uno strappo all regola. E dice di essere single anche della sua vita privata e conferma di essere ancora single. Il motivo qual è? Non si sa. Per adesso tutto resta avvolto nel mistero e sul suo futuro tuona: "Sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi". L’addio al Trono Over, di cui ci parla da tempo, non è dietro l’angolo. Gemma resiste. Non molla. E secondo Sperti, un po’ come racconta anche Giorgio Manetti, resta inchiodata negli studi di Maria De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.