Isola dei famosi, Andrea Cerioli collassa in diretta: "Nausea e vomito", abbandona a metà puntata

08 maggio 2021 a

a

a

L'Isola dei famosi 2021 è un Vietnam. Anche Andrea Cerioli, naufrago certamente tra i più "in forma", si sente male durante la puntata dopo aver preso parte all'ennesima, durissima prova del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. L’ex tronista di Uomini e donne ha vinto la prima manche battendo sul filo di lana Matteo Diamante, quindi se l'è vista con Isolde Kostner, osso duro per il suo passato da straordinaria velocista dello sci azzurro. In quanto a resistenza e abitudine allo sforzo, insomma, una autentica highlander. Appesi tra due pali rotanti prima in un senso poi nell'altro, avvinghiati con gambe e braccia (una prova significativamente ribattezza dalla Blasi "il girarrosto"), i due hanno resistito oltre 5 minuti e alla fine è stato proprio Cerioli a mollare per primo, sia pure con onore. Quello che non poteva immaginare erano le conseguenze fisiche di questo sforzo.

"Chi si è sentito male". Dramma improvviso all'Isola: altro ritiro a poche ore dalla diretta?

Appena rialzato in mare, Cerioli ha fatto ampi gesti per far capire all'inviato Massimiliano Rosolino, agli altri concorrenti e agli autori di non farcela, a causa di una forte nausea che l'ha portato addirittura ad avere conati di vomito. È l'effetto "frullatore", e Cerioli (che già in passato si era sentito male dopo una prova) non è potuto tornare in Palapa ma è ricorso alla visita di un medico. Quando si torna in diretta, la Blasi preoccupata chiede a Rosolino qualche aggiornamento e l'inviato in Honduras ammette: "Andrea sta prendendo un po’ d’aria, è un po’ ko".

“Sono stata a letto con Ignazio Moser”: Valentina Persia scatenata, cos'è successo all'Isola dei Famosi

Nessun rischio ritiro, almeno per lui (e almeno per ora): Cerioli è tornato poco prima della mezzanotte, scongiurando la notte in infermeria, giusto in tempo per le nomination. Puntata molto sfortunata per la Blasi: in studio Iva Zanicchi è stata a sua volta costretta a lasciare a causa di una puntura di vespa che le ha gonfiato a dismisura la mano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.