Isola dei famosi, Emanuela Tittocchia contro Awed: "Mi sfidi anche se sono ferita, sei un codardo". Risposta brutale: "Sarei una chiav***a"

Le donne dell'Isola dei famosi contro Awed. "Da questa sera siete tutti contro tutti, niente più squadre né amici", avverte Ilary Blasi. I naufraghi del reality di Canale 5 devono così guardarsi intorno e scegliere chi sfidare. Addio "Arrivisti" e "Primitivi", ognuno gioca per sé. E Awed sembra averlo capito subito, sfidando l'infortunata Emanuela Tittocchia. "Sa che ho una ferita per via del colletto, è un codardo. Io avrei scelto un maschio", lo attacca la diretta interessata.

Segue un "vivace" confronto in diretta, sotto gli occhi di un imbarazzatissimo Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras. "Spero che tu perda perché se no vuol dire che sono proprio una chia***a", spiega lo youtuber senza troppa ironia. "Ah, bella considerazione che hai di me", aggiunge la Tittocchia, con Rosolino che prova a buttare acqua sul fuoco "E’ stato esplicito". E previdente: alla fine, la Tittocchia è crollata dal "Girarrosto" dopo pochissimi secondi. Awed salvo, Emanuela in nomination.

"Vi chiedo scusa, ma è difficilissimo", ha allargato le braccia Emanuela, dopo aver perso la sfida. "Ho male alla mano. Gliela farò pagare per tutta la vita, ma niente di che". Insomma, la notte di passione tra baci e massaggi sembra già un lontano ricordo. Ma anche Giulia Salemi, dallo studio, lo attacca per una risposta sgarbata data a Fariba Tehrani, madre della influencer italo-persiana, qualche giorno fa: "Simone (il nome all'anagrafe di Awed, ndr) se a parti inverse avessi risposto in quella maniera irruente a tua madre mi saresti venuta a prendere per le extension… A tutto c’è un limite!". O forse no, perché da oggi conta solo scamparla, a discapito degli altri concorrenti.

