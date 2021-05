Isola dei famosi, Fariba Tehrani ustionata alla Prova del fuoco. Ilary Blasi ferma tutto, panico Giulia Salemi

Francesco Fredella 11 maggio 2021 a

Paura. E soltanto paura quando arriva la prova del fuoco all’Isola dei famosi. Fariba Tehrani, stavolta, rischia di grosso e sospende la prova. “Mi sarei bruciata per renderti orgogliosa di me" urla la naufraga alla figlia Giulia Selemi (che è in studio per lei). Per Rosolino e Ilary Blasi non manca un grande spavento: di fronte alle fiamme la madre della Salemi dice stop. Basta. Avrebbe evitato la nomination a se stessa e Ciufoli: così è stato. Salvezza. Ma le ustioni erano per davvero ad un passo dal corpo: Fariba mostrava zone rosse e questo ha fatto spaventare tutti.

E sui social accade di tutto. Il popolo della Rete è spaventato e teme che possa accadere qualcosa di molto serio a Fariba. La Salemi, che ormai è seguitissima, dice a sua madre di "ascoltare di più e parlare di meno". Poi chiede ai concorrenti di rispettarla di più. "Awed, se mi fossi rivolta così a tua madre, saresti venuto fino in Honduras a strapparmi le extension”, dice al naufrago che grazie a questo programma è venuto alla luce.

Solo pochi giorni fa Giulia era tornata a parlare di quanto accaduto tra sua madre e Valentina Persia (che non si sono neppure salutate scambiandosi la mano, negata dalla comica romana). "Non entro nel merito della questione… ma l'aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?", aveva detto la Salemi. Caso chiuso? Forse sì. Ma, un volta finita l’Isola, potrebbe accadere ancora di tutto tra loro. I fan, però, sperano in un chiarimento (magari in studio).

