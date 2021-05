Iene, Giulia Salemi torna in Iran: "Relazione finita". Pretelli piantato, impazzisce a telecamere nascoste

12 maggio 2021 a

Pierpaolo Pretelli è stato vittima di uno scherzo piuttosto pesante organizzato da Giulia Salemi, che si è avvalsa della complicità de Le Iene e di due suoi zii materni, originari dell’Iran. Tutto ha avuto inizio con una chiamata apparentemente innocua da parte dei parenti della influencer, che hanno voluto parlare con Pretelli: la chiacchierata si è subito trasformata in un interrogatorio tra “sei stato sposato?”, “quanto guadagni?”, “hai figli?”.

Triangolo e matrimonio combinato, Giulia Salemi sconvolge Pretelli: la promessa musulmana, impensabile a "Le Iene"

L’ex velino di Striscia la Notizia ha risposto a tutto con una calma olimpica, salvo poi sbottare una volta chiusa la chiamata: “Tra un po’ mi chiedeva i peli che ho sul c***”. Una settimana più tardi, gli zii della Salemi piombano a casa sua a Milano e mettono sotto torchio Pretelli: prima vogliono avere notizie sulla data del matrimonio, poi gli dicono che per sposare la nipote deve diventare musulmano e rinunciare ai profili social. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip va in difficoltà e cerca un appoggio da parte di Giulia, che però non arriva.

E poi c’è il colpo di scena finale, che è anche quello di grazia per Pretelli. A un certo punto, infatti, i parenti intimano alla nipote di fare la valigia e di andare in aeroporto per tornare in Iran con loro. Pretelli li segue fino a quando non si trova davanti un giovane, presentatogli come il futuro sposto iraniano della Salemi: quest’ultima saluta l’ex velino in fretta e furia e va via senza spiegazioni. Furibondo, Pretelli torna a casa per fare le valige e sparire, ma a quel punto arrivano Le Iene e Giulia per comunicargli che si trattava di uno scherzo.

