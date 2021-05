Kate Middleton "fuggita in Cornovaglia", indiscrezione da Buckingham Palace: ansia e paura per la duchessa

13 maggio 2021 a

I reali inglesi non se la passano benissimo. Dopo lo scandalo sollevato da Harry e Meghan Markle e la morte del principe Filippo, ecco che c'è già chi accusa il primo colpo. Si tratta di Kate Middleton. La moglie di William, nipote della Regina Elisabetta, avrebbe sentito la necessità di fuggire. Lo riporta un'indiscrezione di Buckingham Palace a Us Weekly per cui la duchessa di Cambridge e il marito William, ogni tanto, avrebbero bisogno di una fuga dalle loro responsabilità.

"Fin da bambino - ha rivelato la fonte anonima - William è stato istruito per diventare re, ha sempre saputo cosa ci si aspetta da lui quando sarà incoronato. Ma nonostante abbia ben chiara l’importanza della sua figura all’interno della monarchia, resta un essere umano e ha un po’ di fisiologica insicurezza. Ci sono momenti in cui lui e la moglie, Kate Middleton, vorrebbero sparire, così si rifugiano in Cornovaglia". E ancora: "D’altronde rispetto al fratello, William ha sempre gestito con più disinvoltura la sua figura pubblica. È consapevole che prima o poi toccherà a lui, ma per ora cerca di pensarci il meno possibile". Per questo, sarebbe cronaca di questi giorni, la bella Kate "è fuggita in Cornovaglia perché si sente insicura".

Gli episodi degli ultimi giorni non sono stati semplicissimi. Il riavvicinamento tra i fratelli, dalla stessa Kate promossi, sembrano non aver dato i frutti sperati: dopo il funerale del nonno, Harry non ha aspettato un giorno in più ed ha fatto il suo ritorno in California, dalla moglie e il figlio. Per non parlare poi della necessità di riposo da parte della Regina, che costringerebbe il figlio Carlo a prendere il suo posto, seppur transitoriamente, per poi lasciare il campo libero a William.

