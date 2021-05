Tommaso Zorzi l'ha presa malissimo, "al massimo querelo". La foto sospetta che lo scatena

Francesco Fredella 13 maggio 2021 a

E dopo la popolarità Tommaso Zorzi sbotta. Il vincitore del Grande Fratello Vip, promosso ad opinionista dell'Isola dei famosi, ora non vuole essere paparazzato. Sembra, insomma, che la sua vita privata debba essere tenuta sotto chiave: una scelta condivisibile, per carità. Ma Zorzi non vuole fake news sul suo conto. E tuona: "Al massimo querelo, ma nel frattempo non me ne frega niente. Il mio nuovo mantra è non me ne frega un ca*zo, non me ne frega niente. Scrivi, parla, io al massimo se non va bene ti querelo ma nel frattempo non me ne frega niente”. E' bastata una storia su Instagram in cui si vede un bicchiere di vino per scatenare di tutto. Un vero vortice mediatico.

Intanto, Tommaso Zorzi viene seguito dai paparazzi che spesso lo seguono fino a sotto casa. L'opinionista dell'Isola dei famosi sembra abbastanza infastidito all'idea di essere pedinato, ma è lo scotto della popolarità. Un duro prezzo da pagare. E poi arriva da Tommaso Zorzi un chiarimento sulle paparazzate: “Non sono organizzate”. Tutto vero.

Ultimamente è stato paparazzato con Tommaso di Amici. E sui social spunta anche un fan che crede ad una foto organizzata ad hoc. Il ragazzo in questione non crede che i diretti interessanti siano inconsapevoli. E Zorzi ribatte: “Ho detto inconsapevoli? Ho detto non sono organizzate. I fotografi li vedi e casa fai? Scappi? Ti chiudi in casa? Li picchi con l’ombrello come Britney? Fammi capire”.

