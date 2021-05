L'Isola dei Famosi, Iva Zanicchi accusa la regia: "Mi hanno sgridata". Tutta colpa di questa frase

15 maggio 2021 a

Iva Zanicchi sgridata all'Isola dei Famosi. È accaduto durante la puntata del 14 maggio. L'opinionista del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha ammesso di essere stata ripresa per una battuta. Durante il momento precedente il collegamento con la Playa su cui sono rilegate Francesca Lodo e Beatrice Marchetti, la cantante ha esordito: "Mi hanno sgridata perché ho detto una cosa che non dovevo dire, cioè che hanno un bel sedere”. Un'uscita spontanea che a quanto pare alla regia non sarebbe andata troppo a genio.

La Zanicchi ha fatto il suo ingresso nella trasmissione dopo essere stata costretta, nella puntata prima, a scappare in fretta e furia in ospedale. Tutta colpa di una puntura di vespa. "Non è niente, anzi buona serata a tutti - ha commentato nel momento in cui ha lasciato il programma -. Però il medico ha detto che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno altrimenti ci vediamo lunedì". Dopo aver ammesso di provare parecchio dolore alla mano, Iva ha scelto di andarsene e Tommaso Zorzi l’ha accompagnata dietro le quinte.

Al suo posto nella poltrona ambitissima, Elettra Lamborghini. È stata proprio lei a chiedere alla conduttrice di lasciarle provare l'emozione di sedersi sulla poltrona della Zanicchi. Un vero e proprio stravolgimento visto e considerato che da inizio edizione i posti sono assegnati. Ma si sa, all'Isola dei Famosi le sorprese non mancano mai. E anche questa volta la Blasi non si è fatta mancare proprio nulla.

