Avanti un altro, Paolo Bonolis in imbarazzo: "Posso toccarti il c***o?". E Laura Freddi cade dalla sedia

Puntata spassosa ad Avanti un altro Pure di sera. Paolo Bonolis in studio su Canale 5 ospita tra tanti concorrenti alcuni storici campioni dei quiz Mediaset (dal giovane Nicolò di Caduta libera al mitico Uomo Gatto di Sarabanda) ma soprattutto la sua storica ex, Laura Freddi, L'ex di Non è la Rai e Striscia la notizia si siede davanti a Bonolis e Luca Laurenti e risponde colpo su colpo alle battutine del conduttore, con cui è rimasto in ottimi rapporti. Frizzi e lazzi con imprevisto clamoroso: Bonolis dà una leggera spinta alla Freddi che colta alla sprovvista crolla a terra volando dallo sgabello. Solo la prontezza di riflessi le permette di aggrapparsi al piccolo monitor della postazione evitando un doloroso capitombolo. "Sono cascata!", si lamenta ridendo la showgirl. "Eri più pesante una volta!", ironizza Bonolis.

I siparietti non sono finiti qui. Si parla della vita privata e della gravidanza della Freddi, che ha avuto una figlia a 46 anni. "Fatta con un altro, eh!", sottolinea simpaticamente l'ex compagno, a cui Laura replica: "Sei più bello di prima". E Bonolis gradisce: "Gli anni passano, ma sono come il buon vino".

Momenti più piccanti quando si arriva al dunque del quiz. Prima di pescare nel pidigozzaro, la Freddi cerca il colpo di fortuna e chiede di poter palpare il suo Lato B, l'ormai famoso "c***omat" della trasmissione. "Posso sentire come sei rimasto?", gli chiede maliziosa. "Sono in imbarazzo totale. C’è qui la mia signora!", ammette Bonolis spiazzato, riferendosi a Sonia Bruganelli. Non può non intervenire Luca Laurenti, che rivolgendosi alla Freddi la mette in guardia: "Ma magari ci rimani male".



