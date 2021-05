Uomini e donne, Gemma Galgani e le occhiatacce in studio a Isabella Ricci: "Ho percepito il suo malessere"

17 maggio 2021 a

a

a

Gemma. Ancora Gemma. Di nuovo Gemma Galgani. Ed è subito show a Uomini e Donne quando arriva l'attacco di Isabella Ricci, che le dice: "Ho percepito il suo malessere". La new entry Isabella fa parte del trono Over di Uomini e Donne ed ha colpito praticamente tutti. Ora è stata intervistata anche da Uomini e Donne Magazine ed ha avuto modo di mettere tutto in chiaro.

"Addio allo studio". Gemma Galgani si ritira? La voce dal cuore di Mediaset che sconvolge il programma





"Ogni tanto mi lancia delle occhiatacce. E’ capitato, ad esempio, proprio quando ha saputo che anche io uscivo con Riccardo. Ho percepito il suo malessere di fronte a questa mia decisione", racconta la Ricci. Davvero il suo arrivo ha creato un certo malessere a Gemma? Lei, si sa, è una protagonista assoluta della scena a Uomini e donne da quando è finita la sua storia con Giorgio Manetti. Intanto, Isabella svela: "“Con lui mi sono trovata come in un imbuto, mi era sembrato tutto troppo, quasi fuori luogo, il mio non era imbarazzo, Purtroppo poi si é rivelato un uomo che non sa ascoltare, ed io invece voglio un uomo che sappia farlo".

"Ha senso questa roba?". Armando, scenata isterica dalla De Filippi: poi le scuse, gelo in studio





Contro Isabella, però, ha sbottato Tina Cipollari (unico momento in cui potrebbe andare d'accordo con Gemma, visto che sono da sempre antagoniste). La Ricci continua a difendersi da chi le punta il dito contro e dice: "La verità é che a me dispiace dispiacermi, per questo cerco persone sane e rispettose nei confronti degli altri e di sé stessi”. Caso chiuso. A quanto pare succede ancora una volta un colpo di scena: litigi e parole grosse. Ma anche riflessioni e colpi bassi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.