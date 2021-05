Uomini e Donne, Tina Cipollari: rovinosa caduta dietro le quinte. "Non ha retto", immagini sconcertanti

19 maggio 2021 a

Incidente per Tina Cipollari nel dietro le quinte di Uomini e Donne. Fuori dalle telecamere del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, l'opinionista è stata protagonista di una rovinosa caduta. A immortalare il tutto l'immancabile Gianni Sperti, anche lui in studio per registrare le nuove puntate della trasmissione. Nel video si vede la Cipollari camminare verso Sperti per poi cambiare rotta e dirigersi verso un pannello che era lì vicino a loro. Una "sfilata" da Vamp che però l'ha tratta in inganno. Appoggiandosi al pannello, infatti, Tina non ha considerato la stabilità di questo: ed ecco che la caduta è servita. Il pannello infatti non l'ha retta e la Cipollari è scivolata su se stessa senza finire all'indietro. Immediata la reazione dell'amico nonché collega che si è lasciato andare a una grassa risata.

Sembra quasi che Gemma Galgani si sia presa la sua vendetta. Solo un mese fa l'eterna nemica della Cipollari era stata schernita proprio dall'opinionista a causa di una caduta. La popolare dama del programma aveva fatto la sua passerella sulle note della canzone scelta da Tina Cipollari, "Vola vola l’ape Maya". Proprio alla fine, però, sugli ultimi gradini della passerella la 71enne è inciampata ed è caduta a terra. Nulla di grave, solo una sbucciatura sulle ginocchia.

Quanto è bastato a scatenare la Cipollari. Mentre la conduttrice si è accorta del sangue sulle gambe della Galgani, invitandola subito ad andare dietro le quinte per essere medicata e cambiarsi le calze, la rivale ha minimizzato l'accaduto. Capita però a Uomini e Donne di cadere. Per la padrona di casa è tutt'altro che una novità. Colpa molto probabilmente delle tante scale usate come "passerella" per raggiungere lo studio. Anche se è inutile ricordare che sono una caratteristica inimitabile della trasmissione.

